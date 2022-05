Pac-Man Museum+ lädt euch ab sofort in die virtuelle Spielhalle ein

Bandai Namco hat in dieser Woche Pac-Man Museum+ für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs veröffentlicht. Die „ultimative Pac-Man-Compilation“ ist auch mit PS5 und Xbox Series kompatibel und außerdem im Xbox Game Pass an den Start gegangen.

Folgende Spiele sind in Pac-Man Museum+ enthalten:

Pac-Man

Super Pac-Man

Pac & Pal

Pac-Land

Pac-Mania

Pac-Attack

Pac-in-Time

Pac-Man Arragement Arcade ver.

Pac-Man Arragement CS ver.

Pac-Man Championship Edition

Pac Motos

Pac-Man’n Roll Remix

Pac-Man-Man Battle Royale

Pac-Man-Man 256

Als kleiner Pac-Man bewegt ihr euch durch eine virtuelle Spielhalle, in der ihr die Arcade-Klassiker spielen könnt. Kleiner Bonus: Die Halle könnt ihr gestalten! Schränke, Dekorationen und Tapeten können angebracht und aufgebaut werden. Auch eine Jukebox gibt es.

Der Launchtrailer:

