Nintendo blickt dank der Switch auf das erfolgreichste Software-Jahr der Geschichte zurück

Nintendo hat heute den aktuellen Geschäftsbericht für das zurückliegende Fiskaljahr 2021, endend am 31. März 2022, veröffentlicht. So erfahren wir natürlich in erster Linie die aktuellen Switch-Verkaufszahlen.

Weltweit wurde die Nintendo Switch bis zum 31. März 2022 exakt 107,65 Millionen Mal verkauft. Auf das zurückliegende Quartal entfallen dabei 4,11 Millionen Geräte.

Nachdem die Switch im letzten Quartal die Wii (101,63 Millionen) überholt hatte, hält sie diesmal den aktuellen Platz in der Nintendo-Historie. Bis zum Game Boy (118,69 Millionen) und Nintendo DS (154,02 Millionen) ist es doch noch ein Stück.

Im zurückliegenden Geschäftsjahr wurden insgesamt 23,06 Millionen Konsolen verkauft, das sind etwa 20 % weniger als im Vorjahr. Animal Crossing: New Horizons wird dafür hauptsächlich verantwortlich gemacht. Etwa 25 % der Verkäufe entfallen auf das neue OLED-Modell und 58 % auf die „alte“ Konsole.

Im gesamten Geschäftsjahr wurden dennoch 235,07 Millionen Switch-Spiele verkauft, das sind nicht nur 1,8 % mehr als im Vorjahr, sondern auch die besten Zahlen, die Nintendo hier jemals präsentieren konnte. Auf diese riesige Zahl entfallen übrigens allein 30 Millionen Pokémon-Spiele.

