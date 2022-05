Nintendo bestätigt Post-Launch-Content zu Mario Strikers und veröffentlicht Demo

Ab sofort ist eine spielbare Demo zu Mario Strikers: Battle League Football verfügbar. Das bedeutet aber nicht, dass ihr sie vollumfänglich spielen könnt. Das Tutorial steht euch nach dem Download schon zur Verfügung, für euer erstes Online-Match müsst ihr aber (wie bereits gewohnt) einen Slot abpassen.

Am Samstag, dem 4. Juni und am Sonntag, dem 5. Juni gibt es insgesamt sechs Zeitfenster von jeweils einer Stunde, in denen ihr mitspielen könnt. Für die Teilnahme bekommt ihr übrigens auch 100 Platin-Punkte, sie ist Teil der „Missionen“ von Nintendo Switch Online.

Samstag, 4. Juni

05:00 – 06:00 Uhr

13:00 – 14:00 Uhr

21:00 – 22:00 Uhr

Sonntag, 5. Juni

05:00 – 06:00 Uhr

13:00 – 14:00 Uhr

21:00 – 22:00 Uhr

Darüber hinaus steht auch schon fest, dass es Post-Launch-Content zum Spiel geben wird. Kein Grund zur Aufregung: die neuen Inhalte sollen kostenlos sein. „Freut euch auch nach dem Launch auf kostenlose Updates und neue Charaktere“, heißt es von Nintendo.

Was es genau gibt, ist noch unklar. Aber besonders bei Sport-Spielen haben die kostenlosen Updates inzwischen Tradition. Bei Mario Tennis: Aces gab es nach dem Launch zahlreiche weitere, kostenlose Charaktere. Auch bei Mario Golf: Super Rush war das der Fall.

Mario Strikers: Battle League Football erscheint am 10. Juni 2022 hierzulande. Ihr könnt Mario Strikers bei Amazon vorbestellen*. Wenn ihr einen Vorbestellerbonus sucht, werdet ihr auch fündig. Bei Otto gibt es ein Notizbuch gratis dazu*. Bei Media Markt winkt ein A3-Poster*.

Der Zeitplan für die Demo:

Bildmaterial: Mario Strikers: Battle League Football, Nintendo, Next Level Games