Neuigkeiten zu Star Ocean: The Divine Force wird es schon sehr bald geben

Bei der State of Play im Oktober kündigte Square Enix überraschend Star Ocean: The Divine Force an und versprach dabei auch, dass es weitere Details im Frühjahr geben soll. Immerhin war schon damals die Veröffentlichung für 2022 geplant.

So langsam kommt man also in Lieferverzug, weshalb sich jetzt der offizielle Twitter-Account zu Star Ocean zu Wort meldete. Dabei entschuldigte man sich und kündigt Neuigkeiten für Ende Juni an. Die State of Play in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag fällt damit logischerweise schon mal flach.

Zusätzlich dazu veröffentlichte man auch einen neuen Screenshot, wobei unklar ist, ob dieser aus Ingame-Szenen oder aus einer Zwischensequenz stammt. Möglicherweise ist die Szene aber Teil des neuen Materials, das man Ende Juni zeigen möchte.

Das Spiel bietet eine Geschichte, die Fantasy mit Sci-Fi verbindet, viele unterschiedliche, spielbare Charaktere und Nebenmissionen sowie ein einzigartiges Kampfsystem, das spannende Kämpfe durch einfache und intuitive Steuerung ermöglicht.

Es gibt mit Raymond und Laeticia zwei neue Protagonisten. Das neue Star Ocean soll „Weltenerkundung und Kampf auf eine ganz neue Stufe bringen“. Denn „alles, was ihr seht, könnt ihr erkunden, vom Boden bis in den Himmel“. Die Wahl eures Protagonisten und eure Entscheidungen haben Einfluss auf die Story, aber auch auf Verbündete, die euch während eurer Reise zur Seite stehen.

via Siliconera, Bildmaterial: Star Ocean: The Divine Force, Square Enix, tri-Ace