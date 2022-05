Lost Epic: Der ewige Krieg zwischen Menschen und Göttern beginnt im Juli

Lost Epic wird am 28. Juli 2022 seinen Status als Early-Access-Game hinter sich bringen. Seit Sommer 2021 ist der 2D-Sidescroller bei Steam im Early Access, am besagten 28. Juli soll nun die Veröffentlichung des fertigen Spiels für PlayStation 5, PlayStation 5 und natürlich PC-Steam erfolgen. Das gaben die Entwickler One or Eight und Team Earth Wars bekannt. Es wird eine englische Sprachoption geben.

In Lost Epic geht es um einen Krieg der Menschen gegen die Götter.

Götter haben es hier nicht leicht

SpielerInnen schlüpfen in Lost Epic in die Rolle einer Ritterin, um sich den Göttern zu stellen. Die Kämpfe werden dabei als schnell und actionreich beschrieben. Es soll ebenfalls eine tiefe Charakterentwicklung, aufwertbare Waffen, NPCs mit Nebengeschichten und verschiedene Biome zum Erkunden geben, welche die Welt Sanctum abwechslungsreich machen. Das Charakter-Design stammt von Namie, unter anderem verantwortlich für Fate/Grand Order, Azur Lane.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Lost Epic, Oneoreight, Team Earth Wars