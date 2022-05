Unfassbar gute Nachbildung des Wächters aus Zelda: Breath of the Wild sorgt für Aufsehen

Zu Zelda: Breath of the Wild gibt es eigentlich alles. Grandiose Cosplays, tolle LEGO-Modelle von Fans, Figuren und andere Kreationen. Aber einen derart grandiosen Nachbau des Wächters habt ihr garantiert noch nicht gesehen.

Die Cosplayerin Allison Chase zeigte ihr Modell, mit dem sie mehrere Wochen verbracht hat, jetzt bei TikTok. Der Wächter ist nahezu lebensgroß und war bei der MegaCon in Florida zu sehen sein. Wir können uns glücklich schätzen, dass es diese fürchterlichen Wesen in Wirklichkeit nicht gibt. Aber das Modell von Allison Chase ist schon nah dran.

Der Wächter wurde am Wochenende natürlich viel fotografiert, ihr findet auch bei Twitter viele Bilder und Videos. Ein Cosplayer nutzte die grandiose Gelegenheit, um seiner Freundin – beide in Zelda-Cosplays – einen Heiratsantrag zu machen. Geht es besser?

Vor einigen Wochen musste Nintendo bekannt geben, dass die Fortsetzung zu Zelda: Breath of the Wild nicht mehr in diesem Jahr erscheint. Der damals gezeigte kurze Trailer gab übrigens Anlass zu Spekulationen. Ebenso wie die Aussagen eines Synchronsprechers vor einigen Tagen.

Die Fortsetzung zu Zelda: Breath of the Wild soll diesmal nicht nur auf der Erdoberfläche stattfinden, sondern auch im Himmel darüber. „Die erweiterte Welt geht jedoch noch darüber hinaus und es wird eine Reihe weiterer Features geben, an denen Sie sich erfreuen können“, so Aonuma im März. „Darunter neue Begegnungen und neue Gameplay-Elemente.“

„Das gesamte Entwicklerteam arbeitet weiterhin eifrig an dem Titel, um diese Spielerfahrung für alle zu etwas ganz Besonderem zu machen. Haben Sie also bitte noch ein wenig Geduld“, so Aonuma kürzlich.

