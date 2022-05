Verteilaktion für Regigigas in Pokémon-Legenden: Arceus und den Sinnoh-Remakes angekündigt

The Pokémon Company hat eine neue Verteilaktion angekündigt, bei der TrainerInnen ein Regigigas für Pokémon Strahlender Diamant, Pokémon Leuchtende Perle oder Pokémon-Legenden: Arceus erhalten können.

Die Aktion ist derzeit auf Südkorea beschränkt, wo man damit den Start des Streifens Pokémon: Giratina und der Himmelsritter feiern möchte. Der Film ist eigentlich schon etliche Jahre alt, geht in Südkorea aber offensichtlich erst jetzt an den Start.



Laut Serebii wird das Pokémon in Korea vom 1. Juli bis zum 31. Juli 2022 verteilt und wird das Level 100 haben. In den Sinnoh-Remakes steht die Fähigkeit Saumselig zur Verfügung und das Regigigas besitzt das Item Eipfelbeere. In beiden Spielen beherrscht es die Attacken Eisenschädel, Steinhagel, Eissturm und Quetschgriff.

Dass die Verteilaktion auch im Westen stattfindet, ist unwahrscheinlich.

Das Regigigas:

