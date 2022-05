DRAINUS ist ein Shoot ’em up und das neue Spiel von Team Ladybug

Die Publisher Playism und Why So Serious? sowie der Entwickler Team Ladybug haben mit DRAINUS ihr neues Projekt angekündigt – und sogleich für Steam veröffentlicht. Diese Woche gibt es noch 10 % Rabatt. Das letzte Projekt, Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth, ist durchaus gut aufgenommen worden.



Mit DRAINUS wechselt man nun jedoch das Genre und liefert ein Shoot ’em up. Mit eurem Schiff, der Drainus, könnt ihr Energie absorbieren und damit neue Funktionen, insbesondere Waffen, freischalten. Angesiedelt ist die Geschichte in einem entlegenen Winkel des Weltalls. Natürlich kämpft ihr gegen ein böses Imperium.

Um ihren Vater von einer Krankheit zu heilen, stiehlt Irina die Drainus und will die Erde erreichen. Als ein durch die Zeit gereistes Frosch-Alien auftaucht, nimmt der Konflikt jedoch ein viel größeres Ausmaß an.

via Gematsu, Bildmaterial: DRAINUS, Playism, Why So Serious?, Team Ladybug