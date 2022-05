Disgaea 6 Complete erklärt euch in drei Lektionen die Gameplay-Systeme

Im heutigen Trailer zu Disgaea 6 Complete geht es um die verschiedenen Gameplay-Systeme. Neben den Grundlagen des Kampfes gibt es für die Serie auch Neuerungen, insbesondere die Super Reincarnation, mit welcher ihr noch stärker werden könnt. Für optionale Erleichterungen sorgen eine Vorspulfunktion und der Auto-Kampf.

Das Komplettpaket besteht korrekterweise aus Spiel und allen Charakter-DLC und kosmetischen DLC, die es nach der Veröffentlichung des Originals gegeben hat. Nach wie vor kostenlos sind die Hololive-Vtuber. Im Vergleich zur originalen Veröffentlichung fehlt im entsprechenden Trailer jedoch Uruha Rushia, welche inzwischen nicht mehr bei Hololive dabei ist. Der DLC soll jedoch immer noch identisch zur Switch-Version sein, somit dürfte Uruha Rushia für die neuen Plattformen nicht entfernt worden sein.

Eine Limited Edition gibt es im NISA Online Store, eine Standardversion im Handel.

NIS America plant die Veröffentlichung von Disgaea 6 Complete für PS4, PS5 und PCs in Europa am 28. Juni. Von der PS4 gibts sogar ein kostenloses Upgrade. Dafür entfällt seltsamerweise die Switch-Fassung. Disgaea 6 erschien im Westen ursprünglich nur für Nintendo Switch, während es in Japan auch eine PS4-Version gab.

Eintauchen in die Disgaea-Welt? Lest hier unseren Test zu Disgaea 6. Die Disgaea-Reihe konnte im September den Meilenstein von 4.999.999 (+1) verkauften Einheiten durchbrechen.

Die Gameplay-Systeme aus Disgaea 6 Complete

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Hololive-Inhalte

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Disgaea 6: Defiance of Destiny, NIS America, Nippon Ichi Software