Die Macher von The Centennial Case: A Shijima Story haben schon Ideen für eine Fortsetzung

Seit einer Woche ist The Centennial Case: A Shijima Story erhältlich und sogar Hideo Kojima hat es gespielt. Vielleicht auch, weil mit Koichiro Ito ein ehemaliger seiner Mitarbeiter in leitender Funktion am Spiel tätig war.

Habt ihr den Mordfall schon gelöst? Dann fragt ihr euch vielleicht, ob das Format eine Fortsetzung erhalten könnte. Wir hatten die Gelegenheit, ein Interview mit den Machern zu führen und haben genau das gefragt.

Ist euch aufgefallen, dass sich die Semantik von The Centennial Case: A Shijima Story wunderbar fortführen lässt? The ‚Next‘ Case: A ‚Other‘ Story. War vielleicht keine Absicht, zumindest lässt das die Antwort von Koichiro Ito vermuten.

„So hatte ich das noch gar nicht gesehen [lacht]. Im Spiel taucht eine Figur namens Makoto Nishimari auf, ein großartiger Detektiv aus der Romanserie von Haruka Kagami. Es könnte interessant sein, eine Fortsetzung oder ein Spin-off zu seinen Abenteuern zu entwickeln“, so Ito.

Auch Producer Junichi Ehara hätte Lust: „Wenn The Centennial Case: A Shijma Story gut ankommt, würde ich gerne eine Fortsetzung machen. Wir haben bereits Ideen für eine solche“, sagt er. Habt ihr denn Lust?

Lest in Kürze unser komplettes Interview mit Ehara, Ito und Yasuhito Tachibana!

In The Centennial Case beschäftigt euch die vom Schicksal geplagte Shijima-Familie, die über ein Jahrhundert hinweg eine Reihe von unerklärlichen Toden zu beklagen hat.

Der Launchtrailer:

