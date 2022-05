Mega-Man-Artist Keiji Inafune bringt seine NFT-Sammlung Beastroid an den Start

Keiji Inafune hat einst Mega Man erschaffen. Freilich nicht in leitender Funktion, aber er hat einen nicht unerheblichen Anteil. Noch heute wird er daran gemessen, besonders bei seinem per Crowdfunding finanziertem Plattformer Mighty No. 9. Jetzt steht sein NFT-Projekt Beastroid in den Startlöchern.

Er wolle aus der Sache eine Serie machen und weiterhin verschiedene Inhalte für das Metaverse erstellen. Für den Anfang hat er einige Roboter-Designs gezeichnet. Bei VGC findet ihr einige der Artworks. Und die, na ja, kann man jetzt kaufen und besitzen. Seine NFT-Sammlung soll exklusiv beim japanischen NFT-Marktplatz PolkaFantasy Aimée erhältlich sein.

Die bisherige NFT-Geschichte in der Videospielbranche ist geprägt von breiter Ablehnung. Trotzdem haben sich schon viele Unternehmen und Publisher in der Sache probiert oder wollen es zukünftig tun. Konami hat NFT-Videoschnipsel für über 160.000 US-Dollar verkauft. Ubisoft Quartz ging in die Hose. Square Enix will investieren.

Die Ankündigung:

Bildmaterial: Mighty No. 9, Comcept, Keiji Inafune