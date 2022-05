Die Indie Live Expo 2022 erstreckt sich über Samstag und Sonntag

An diesem Wochenende geht die Indie Live Expo 2022 über die Bühne. Erstmals findet die Veranstaltung an zwei Tagen statt. Veranstalter Ryu’s Office zeigt uns am Samstag bereits veröffentlichte Titel, am Sonntag geht es dann um anstehende Indies. Die englische Moderation übernimmt das bewährte Trio Atsugiri Jason, J-mon und Kaori Horiuchi.

An beiden Tagen werden die Spiele einzeln oder in den rasanten Indie-Wellen vorgestellt. Am Samstag gibt es zudem Let’s Plays, Let’s Play Awards und die Vorstellung von Indie-Klassikern.

Am Sonntag verspricht man neben Premieren auch einen musikalischen Auftritt sowie ein Segment mit einem Fokus auf den Indie-Markt in Indonesien.

Tag 1: Samstag ab 11:30 Uhr (Twitch)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Tag 2: Sonntag ab 11:30 Uhr (Twitch)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Indie Live Expo