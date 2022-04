The Binding of Isaac: Indie-Klassiker bekommt eine physische Version spendiert

Wer dachte, nach der Erweiterung von Repentance würde Isaac endlich mal seine Ruhe haben, irrt. Nicalis kündigte jetzt eine physische Veröffentlichung des Indie-Klassikers an. Die spezielle Leviathan Box soll im Sommer für Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series verfügbar sein und wird exklusiv im Nicalis-Store verkauft.

Darüber hinaus soll es aber auch eine Standard-Version von The Binding of Isaac: Repentance geben, die für 59,99 US-Dollar mit einem Wendecover und einem Handbuch verkauft wird. Hier ist nicht von Exklusivität die Rede, wir werden also sehen, ob sie auch in weiteren Stores auftaucht.

Die Leviathan Box beinhaltet für 79,99 US-Dollar natürlich ein wenig mehr. Mit dabei sind unter anderem Promotional-Cards für das Four Souls Card Game und eine „Retro“-1-up-Schatzkarte.

Die Leviathan-Box:

Bildmaterial: The Binding of Isaac, Nicalis