Super Mario: Kinofilm flimmert erst im April 2023 über die Leinwände

2018 kündigte Nintendo einen Animationsfilm zu Super Mario an. Der Film basiert auf Nintendos Spielereihe Super Mario Bros. und wird von Illumination Entertainment („Ich – Einfach unverbesserlich“) produziert. 2019 grenzte man den Start des Streifens auf 2022 ein.

Heute nun gab man bekannt, dass man den Filmstart in diesem Jahr nicht mehr halten kann. Shigeru Miyamoto meldete sich in den sozialen Medien zu Wort und gab bekannt, dass man eine Verschiebung auf Frühjahr 2023 beschlossen habe. In Japan soll der Kinostart am 28. April erfolgen, in Nordamerika bereits am 7. April. Nintendo of Europe grenzte den Kinostart auf April 2023 ein.

Viel wissen wir bis heute nicht zum Film. Im September stellte Nintendo den Voice-Cast vor, der für viel Aufregung sorgte. Dass Schauspieler und Comedian Sebastian Maniscalco den eher unbekannten Charakter Foreman Spike spielen wird, ließ dabei ein paar Rückschlüsse zu.

Foreman Spike war nämlich ein Charakter im NES-Spiel Wrecking Crew von 1985. In diesem Spiel, das noch vor Super Mario Bros. erschienen ist, versucht ihr in der Rolle von Mario mit einem schweren Hammer bestimmte Objekte zu zerstören. Spike sabotierte aber ständig Marios Vorhaben.

Bildmaterial: Super Mario Odyssey, Nintendo