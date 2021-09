Super Mario: Nintendo stellt den Voice-Cast des Animationsfilms vor und der stößt auf Kritik

2018 kündigte Nintendo einen Animationsfilm zu Super Mario an. Der Film basiert auf Nintendos Spielereihe Super Mario Bros. und wird von Illumination Entertainment („Ich – Einfach unverbesserlich“) produziert. 2019 grenzte man den Start des Streifens auf 2022 ein.

An diesem Erscheinungszeitraum hielt man auch fest, als man den Film kürzlich bei Nintendo Direct wieder ins Gespräch brachte. Szenen gab es allerdings nicht zu sehen. Holiday 2022 soll der Start des Streifens erfolgen.

Dazu gab man den Voice-Cast des Animationsfilms bekannt. Dass Schauspieler und Comedian Sebastian Maniscalco den eher unbekannten Charakter Foreman Spike spielen wird, sickerte bereits durch. Maniscalco verriet es selbst. Das lässt auch interessante Rückschlüsse auf die Story zu, die der Film wohl zu bieten hat.

Foreman Spike war nämlich ein Charakter im NES-Spiel Wrecking Crew von 1985. In diesem Spiel, das noch vor Super Mario Bros. erschienen ist, versucht ihr in der Rolle von Mario mit einem schweren Hammer bestimmte Objekte zu zerstören. Spike sabotierte aber ständig Marios Vorhaben.

Zurück zum Voice-Cast. Der lautet wie folgt:

Mario (synchronisiert Chris Pratt)

Princess Peach (synchronisiert Anya Taylor-Joy)

Luigi (synchronisiert Charlie Day)

Bowser (synchronisiert Jack Black)

Toad (synchronisiert Keegan-Michael Key)

Donkey Kong (synchronisiert Seth Rogen)

Cranky Kong (synchronisiert Fred Armisen)

Kamen (synchronisiert Kevin Michael Richardson)

Spike (synchronisiert Sebastian Maniscalco)

Insbesondere mit Chris Pratt als Mario sind viele Fans nicht zufrieden. Nicht nur, weil es nicht Charles Martinet geworden ist, der Mario und diverse Nintendo-Charaktere schon seit vielen Jahren synchronisiert. Wenn man das so sagen kann. Was Fans an der Wahl von Chris Pratt auszusetzen haben, hat Kotaku aufgeschrieben.

Bildmaterial: Mario Tennis Aces, Nintendo / Camelot