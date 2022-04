Pokémon Schwert & Schild: Registriert euch jetzt, um Shiny Galar-Lavados zu erhalten

Nach dem Schillernden Galar-Arktos und dem Schillernden Galar-Zapdos könnt ihr euch jetzt auch ein Schillerndes Galar-Lavados in Pokémon Schwert und Schild sichern. Und es ist gar nicht schwer, ihr müsst nur die Fristen beachten. Für das dritte internationale Turnier könnt ihr euch ab sofort registrieren.

Das müsst ihr bis spätestens zum 15. April 2022 um 01:59 Uhr erledigen, um am direkt anschließenden Turnier teilnehmen zu dürfen. Nur dann könnt ihr mitkämpfen und für drei Kämpfe nach Turnierende ein Schillerndes Galar-Lavados erhalten. So einfach ist das!

Um sich für das dritte Turnier zu registrieren, müsst ihr euch in Pokémon Schwert oder Schild im Menü unter VS-Kampf (Kampf-Stadion) einloggen. Wählt dort den Menüpunkt „Online-Turniere“ aus und sucht anschließend nach „offiziellen Turnieren“.

Ihr findet dann die „2022 International Challenge April“, für die ihr euch anmeldet. Auch die Regeln werden euch gleich erklärt. Nach den Turnieren werden die Pokémon verteilt. Das Turnier beginnt am 15. April 2022 um 2:00 Uhr und dauert bis zum 18. April 2022 um 01:59 Uhr an. So sehen die Regeln aus:

Bildmaterial: Eigener Screenshot, Pokémon Schwert, Pokémon Schild, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak