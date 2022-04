Bugsnax erscheint noch in diesem Monat für Nintendo Switch und Xbox

Young Horses wird das beliebte Bugsnax am 28. April auch für Xbox, Nintendo Switch und PCs (Steam und Microsoft Store) veröffentlichen. Bislang war das Spiel exklusiv für PlayStation und im Epic Games Store erhältlich.

Ebenfalls am 28. April erscheint das kostenlose Content-Update „The Isle of Bigsnax“ auf allen Plattformen. Die neuen Umsetzungen werden zu 24,99 Euro digital erhältlich sein. Bugsnax geht außerdem – na klar – im Xbox Game Pass an den Start.

Ein neuer Trailer gibt euch eine Einführung in das kommende Content-Update. Euch verschlägt es auf eine geheimnisvolle, neue Insel, wo die Bugsnax riesig sind. Meistert neue Mechaniken, um die gigantischen Wesen zu fangbarer Größe zu verkleinern.

Der neue Trailer:

