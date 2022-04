PlayStation Plus: Erste Retro-Games der Premium-Stufe sind vielleicht durchgesickert

Sind das schon die Vorboten von PlayStation Plus Premium? Die höchste Stufe des neuen Abo-Modells von Sony PlayStation bietet bekanntlich auch Retro-Games. PSone-Klassiker, PS2-Spiele, PS3-Games und PSP-Titel sollen dabei sein. Das ist für viele Videospielfans durchaus attraktiv – aber es steht und fällt eben auch mit dem tatsächlichen Line-up.

Eine kleine Vorschau könnten wir heute erhalten. Bei Reddit (via Eurogamer) schwirrt nun eine Liste von Spielen herum, die mit einem neuen Thumbnail-Artwork im PSN-Backend ausfindig gemacht wurden. Das betrifft konkret Tekken 2 (PSone), Mr Driller (PSone) und Ridge Racer 2 (PSP), allesamt Spiele von Bandai Namco.

Einige Zeit danach wurden auch noch Worms Armageddon (PSone) sowie Worms World Party gefunden. Die Bilddateien liegen nach wie vor auf dem Sony-Server, hier findet ihr zum Beispiel das Thumbnail zu Tekken 2.

Ein Statement von Sony steht aus, aber die Sache klingt plausibel, wenn sie natürlich nach wie vor noch unbestätigt ist. Sony hat die etwa 340 Klassiker, die im Programm zur Verfügung stehen sollen, bisher nicht konkretisiert.

Am 22. Juni 2022 geht das „neue“ PlayStation Plus in Europa an den Start. Sind die Retro-Games für euch ein Anlass, die höchste Abo-Stufe abzuschließen? Oder verzichtet ihr sowieso?

Bildmaterial: Sony PlayStation