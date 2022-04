PlayStation Now im April mit Outer Wilds, WRC 10 und diesen weiteren Games

Das „neue PlayStation Plus“ startet erst ab Juni durch, demzufolge bekommen PlayStation-Now-Abonnenten auch im April nochmal neue Spiele nach altem Standard. In diesem Monat sind das:

Outer Wilds

WRC 10 FIA World Rally Championship

Journey to the Savage Planet

Werewolf The Apocalypse – Earthblood

Wenn ihr euch jetzt für PlayStation Now entscheidet, könnt ihr nur noch das monatliche Abo für 9,99 Euro abschließen. Aus gutem Grund: PS-Now-Abonnenten migrieren mit ihren verbleibenden Monaten ab Juni direkt zu PlayStation Plus Premium. Das Jahresabo PS Now kostet bis dato 59,99 Euro, während das neue Jahresabo für PS Plus Premium mit 119,99 Euro zu Buche schlägt.

Auch herunterladbar und auf Windows-PCs spielbar

PlayStation Now bietet Zugriff auf über 650 Spiele, die ihr ohne zusätzliche Kosten streamen könnt. Mit dabei sind Spiele für PS4, PS3 und PS2. Inzwischen besteht auch die Möglichkeit, diese auch herunterzuladen und offline zu spielen. Außerdem ist PS Now auch für Windows-PCs erhältlich.

Bildmaterial: PlayStation Now