PlayStation-Hits: God of War, Horizon, Uncharted und Co. heute für 9,99 Euro

Media Markt und Saturn haben heute (mal wieder) eine Aktion für die PlayStation Hits gestartet. Ihr bekommt diverse Spiele der Budget-Reihe heute für jeweils 9,99 Euro. Besonders Schmankerl: Die Spiele sind auch Teil der aktuellen „3 für 2“-Aktion. Das heißt, ihr bekommt drei Spiele sogar für 19,98 Euro.

Mit dabei sind Horizon Zero Dawn: Complete Edition, God of War, Gran Turismo Sport, Uncharted: The Nathan Drake Collection, God of War: Remastered, Until Dawn, The Last of Us Remastered, Ratchet & Clank und Little Big Planet 3.

Noch mehr nette Schnäppchen hat heute GameStop im Angebot. Dort hat man die Oster-Deals noch ein bisschen aufgestockt. Besonders Fans japanischer Games kommen auf ihre Kosten.

Deal?

