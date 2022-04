Kurz-Anime Pokémon: Schnee in Hisui entführt euch im Mai erneut in die Hisui-Region

The Pokémon Company hat heute einen neuen Kurzanime – man nennt das eine „limitierte Zeichentrickserie“ – angekündigt. Pokémon: Schnee in Hisui spielt demnach in der Hisui-Region und wird in drei Teilen erscheinen. Alle Folgen können auf dem Youtube-Kanal oder bei Pokémon-TV dabei kostenlos gesehen werden.

Die erste Folge wird am 18. Mai veröffentlicht. Für die Animation zeigt sich WIT Studio verantwortlich, die auch am letzten Kinofilm „Geheimnisse des Dschungels“ gewirkt haben. Erzählt wird die Geschichte eines Jungen namens Alec, der einem Hisui-Zorua begegnet:

Als Alec noch klein war, hat sein Vater ihm gelehrt, dass Menschen und Pokémon nicht zusammenleben können. Aber Alecs Interaktionen mit Zorua vermitteln da einen anderen Eindruck.

Werdet ihr mal hereinschauen?

Bildmaterial: The Pokémon Company, Pokémon: Schnee in Hisui