Gotta Protectors: Cart of Darkness verwandelt ab sofort Schlösser in Panzer

Gotta Protectors: Cart of Darkness von Entwickler Ancient und Publisher 8-4 ist ab sofort im Westen für Nintendo Switch verfügbar. Das Spiel kostet 14,99 Euro im Nintendo eShop und es gibt vier DLC-Pakete für je 2,99 Euro.

Es ist ein weiterer schöner Morgen in Magicadia… nur, dass sich dein Schloss plötzlich in einen Panzer verwandelt hat. Und was hat es mit einer dunklen Prophezeiung auf sich, die zum Ende aller Videospiele führen könnte?

Ihr wählt einen von acht spielbaren Beschützern aus und spielt im Hack’n-Slash-Stil durch eine Kampagne aus über 100 Maps. Packt die Prinzessin in einer Schloss – es ist ja ein Panzer geworden – und verteidigt es bis zum Ziel.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Gotta Protectors: Cart of Darkness, Ancient, 8-4