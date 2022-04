XSEED Games will bei der PAX East 2022 das neue Spiel DEADCRAFT erstmals präsentieren. Das geht aus dem Line-up hervor, das der Publisher für die Messe veröffentlichte. Die PAX East 2022 findet vom 21. bis zum 24. April 2022 im Boston Convention & Exhibition Center statt.

Worum es sich bei DEADCRAFT handelt, ist freilich noch völlig unklar. Wir wissen nur, dass es ein Survival-Game wird. Marvelous hatte sich den Begriff schon vor einiger Zeit per Trademark gesichert und dürfte hier dann mit seiner europäischen Niederlassung auch wieder als Publisher in Europa agieren.

Neben DEADCRAFT will XSEED Games bei der Messe außerdem Melon Journey: Bittersweet Memories (PC) sowie Potionomics (PC) und noch einmal Rune Factory 5 vorstellen. Fans werden möglicherweise auch No More Heroes III wiedersehen, dessen Konsolen- und PC-Portierung erst nach Veröffentlichung des Line-ups angekündigt wurde.

Bildmaterial: XSEED Games