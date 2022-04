Experten finden Hinweise, dass Zelda: Breath of the Wild 2 für die nächste Konsole erscheinen könnte

Erscheint der Nachfolger zu Zelda: Breath of the Wild auf einer Konsole, die wir noch gar nicht kennen? Mit Cross-Gen-Launches kennt sich Breath of the Wild, das einst für Wii U und Nintendo Switch erschienen ist, bekanntlich aus. Geht es nach den Experten von Digital Foundry, könnte ein solches Szenario auch Breath of the Wild 2 erwarten.

In einer aktuellen Episode (via IGN) besprechen die Technik-Experten Richard Leadbetter, John Linneman und Alex Battaglia den neuen Trailer, den Nintendo zur Verschiebung von Breath of the Wild 2 präsentierte. Dabei möchte man Hinweise gefunden haben, die darauf hindeuten, dass das Spiel für die aktuelle Switch-Hardware eigentlich eine Nummer zu groß wäre.

„Dieser Trailer war interessant, weil die Bildqualität meiner Meinung nach recht gut war“, sagte Linneman. „Ich war ein wenig überrascht, wie scharf und klar es im Vergleich zum Original aussah.“ Battaglia antwortete darauf, dass die „volumetrischen Wolken“ für die aktuelle Switch wirklich schwer zu erreichen seien und das perfekte Anti-Aliasing während der Kameraschnitte etwas sei, womit sogar die Xbox Series X zu kämpfen hätte.

„Es könnte die nächste Switch sein, es könnte aber auch nur sein, dass sie einen Trailer mit höherer Auflösung und höheren Einstellungen gerendert haben“, so Battaglia. Man wies aber gleichwohl auch darauf hin, dass das eigentlich kein Nintendo-Ding sei: Trailer in höherer Qualität als das Endprodukt zu veröffentlichen. Nur eine Ausnahme habe es gegeben, nämlich bei der Draw Distance ausgerechnet beim ursprünglichen Breath of the Wild.

Gerüchte um eine Nintendo Switch Pro sind fast so alt wie die Konsole selbst. Seit der Veröffentlichung des Nintendo Switch OLED-Modells ist es darum aber ziemlich ruhig geworden.

Die Besprechung:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Der Nachfolger zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo