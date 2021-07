Nintendo Switch Pro: Nintendo kündigt neues OLED-Modell an und es erscheint im Oktober

Wie kündigt man die Nintendo Switch Pro, um die es so lange so viele Gerüchte gab, am besten an? Nintendo Direct zur E3, vielleicht? Nein. Einfach bei Twitter droppen. So macht das Nintendo.

Hier ist die Nintendo Switch – OLED-Modell.

Nein, sie heißt nicht Nintendo Switch Pro und es ist auch nicht die ganz große „Zwischengeneration“. Es ist eine Nintendo Switch, die in einigen Punkten verbessert wurde. Allen voran ist da natürlich der 7-Zoll-große OLED-Bildschirm mit „intensiver Farbdarstellung“.

Die Einfassung des Bildschirms ist schmaler als beim OG-Modell der Konsole, somit steigt die Diagonale von 6,2 Zoll auf 7,0 Zoll. Neben den intensiveren Farben bietet der Bildschirm naturgemäß auch einen hohen Kontrast und damit ein insgesamt besseres Bilderlebnis.

Neben Bildschirm nur wenige Verbesserungen

Der Aufsteller für den Tisch-Modus der Konsole ist nun verstellbar. Ihr müsst eure Körperhaltung also nicht mehr der Tischhöhe anpassen. Eigentlich auch eine gute Idee. Das neue Modell bekommt auch eine neue Station. Die Station des OLED-Modells verfügt über zwei USB-Anschlüsse und einen HDMI-Anschluss. Neu ist der LAN-Anschluss für eine stabile Internetverbindung.

Das OLED-Modell verfügt außerdem über 64GB internen Speicher und damit doppelt so viel wie das alte Switch-Modell. Das war es im Prinzip auch schon mit den Neuerungen. Wie gesagt, keine „echte“ Zwischengeneration. Es gibt keine bessere GPU oder CPU, zumindest weist die Gegenüberstellung der technischen Eckdaten bei Nintendo keine solche aus. Auch die Batterielaufzeit wird gleich angegeben.

4K gibt es auch im TV-Modus nicht, es bleibt bei 1080p und 720p im Handheldmodus. Allerdings hat man offenbar an den integrierten Lautsprechern geschraubt. Auf der amerikanischen Nintendo-Website ist von „verbesserter Audioausgabe“ die Rede.

Wichtig für viele Fans: Alle Switch-Spiele bleiben auch mit der OLED-Switch kompatibel. Ebenso eure Joy-Con. Und wie aus einem FAQ auf der offiziellen Website hervorgeht, kann man auch die alte Station mit der neuen OLED-Switch nutzen.

Zur Veröffentlichung am 8. Oktober 2021 wird das Modell in den Farben Weiß und Neon-Rot/Neon-Blau zur Verfügung stehen. Für Europa gab man noch keinen konkreten Preis bekannt, in den USA liegt der Preispunkt bei 349,99 US-Dollar.

Bildmaterial: Nintendo