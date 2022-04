Deutsche Verkaufscharts: Die Macht ist weiter mit LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga

Keine Überraschung angesichts der Meldung von Publisher Warner Bros. Games: LEGO Star Wars bleibt auch in der zweiten Verkaufswoche das beherrschende Spiel der deutsche Handesverkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment. Gestern hatte Warner Bros. bekannt gegeben, dass Die Skywalker Saga den bisher besten Start eines LEGO-Videospiels hingelegt hatte.

In den deutschen Verkaufscharts äußert sich das so: Platz 1 in den Rankings für PS5, Xbox Series und PS4! Nur auf Nintendo Switch musste LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga schon wieder Mario Kart 8 Deluxe vorbeiziehen lassen. Hier holt übrigens Kirby und das vergessene Land Bronze.

Der stärkste Neueinsteiger war, das hat man in den letzten Jahren schon oft gehört, Grand Theft Auto V. Die neue Handelsversion für PS5 und Xbox Series klettert in den Rankings jeweils auf Rang 4 zum Start. Auf Xbox One holt GTA V in der alten Premium Edition sogar den ersten Platz.

Gran Turismo 7 dürfte mit den beiden Silbermedaillen in den PS4- und PS5-Rankings zufrieden sein. Für Elden Ring springt auf Xbox Series auch nochmal ein zweiter Platz heraus.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga, Warner Bros, TT Games