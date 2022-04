A Street Cat’s Tale: Die Geschichte einer streunenden Katze in einer großen Stadt

Das Adventure A Street Cat’s Tale erscheint weltweit am 28. April 2022 für PlayStation 4. In dem Pixel-Adventure übernehmt ihr die Verantwortung für ein streunendes Kätzchen, das seine Mutter verloren hat und alleine in der großen Stadt überleben muss. Ihr füttert das Kätzchen, helft ihm Nahrung zu finden und zu einer erwachsenen Katze zu werden.

Die Entscheidungen, die der Spieler trifft, führen das Kätzchen schließlich zu einem der vielen Enden in A Street Cat’s Tale. Welches Schicksal soll dein armes, streunendes Kätzchen ereilen?

Die Veröffentlichung ist weltweit geplant. Für Nintendo Switch und PC-Steam ist A Street Cat’s Tale bereits erhältlich. Bei Steam kostet es derzeit 3,99 Euro und im Nintendo eShop 7,29 Euro.

Der Trailer:

Bildmaterial: A Street Cat’s Tale,CFK