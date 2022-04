Elden Ring: Der Easy-Mode ist derzeit einer der beliebtesten PC-Mods

Die Kontroverse um einen Easy-Mode und Zugänglichkeit in Souls-Spielen ist mindestens so alt, wie die Anzahl an verfügbaren Mods für die PC-Version groß ist. Einer dieser Mods ist der Easy-Mode-Mod von Odashikonbus. Und er ist einer der populärsten, wie Kotaku berichtet.

Nexus Mods zählt derzeit etwa 530 Mods zu Elden Ring und zwischen Waffen-Reskins, ReShades und Gesichtseinstellungen ist einer der beliebtesten Mods der „Easy Mode für Elden Ring“-Mod, der schon bei seiner Erstveröffentlichung am 12. März fast 50.000 Mal heruntergeladen wurde.

Drei Modi bietet der Mod. Im ersten Modus kann man einfach den Schaden reduzieren. Ein zweiter Modus reduziert den Schaden und lässt euch die zehnfache Anzahl von Runen verdienen. Und ein dritter Modus bietet persönliche Einstellungen von Autor Odashikonbu.

In allen Modi wird zudem der Angriffsschaden erhöht und der Radius der Trefferzonen verdoppelt. Auch die Anzahl an Lebenspunkten, die man durch Flaschen zurückerhält, wird vervielfacht. Anpassungen, die selbst die stärksten Gegner in die Knie zwingen.

Der „persönliche Modus“ von Odashikonbu deaktiviert sogar die FP-Kosten für Zauber und die Gewichtsbeschränkung für Ausrüstungen. Außerdem wird die Anzahl an notwendigen Materialien für die Verstärkung von Waffen auf eins reduziert. Elden Ring wird zum Kinderspiel.

Man kann den Mod allerdings nur im Offline-Modus benutzen, was einerseits an den Einstellungen des Spiels liegt, andererseits auch so gewollt ist. Laut Autor soll „jeder Elden Ring genießen“, aber der Mod sei nicht dazu da, um „im Online-Modus zu betrügen“.

Übrigens, es gibt auch einen „Prepare to die“-Mod, der Elden Ring noch schwerer macht. Ihr habt also die Wahl – die FromSoftware den SpielerInnen natürlich absichtlich nicht lässt. Geschadet hat es nicht. Schon kurz nach dem Launch vermeldete Bandai Namco über 12 Millionen verkaufte Einheiten.

Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware