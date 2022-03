Waifu Discovered 2: Medieval Fantasy erscheint im Mai physisch in Europa für Switch

Eastasiasoft und Funbox Media werden am 13. Mai 2022 die „Fortsetzung zum höchst beliebten Waifu Uncovered“ physisch in Europa veröffentlichen. Waifu Discovered 2: Medieval Fantasy erscheint dann in einer Handelsversion für Nintendo Switch.

„Die aufregende Fortsetzung von Waifu Uncovered, auf die Fans rund um den Globus gewartet haben“, heißt es in der Ankündigung. Waifu Discovered 2: Medieval Fantasy ist ein vertikales Shoot’em Up-Erlebnis.

Als ein böser Alterungszauber die Gewänder von 8 wunderschönen mittelalterlichen Jungfrauen infiziert, liegt es an den legendären Uma Ninja, sie zu beschützen. Mithilfe von Magie verkleinern sie sich und stellen sich den winzigen dämonischen Kräften, die hinter dieser Bedrohung stecken. Die Uma Ninja stürzen sich in den Kampf um der Liebe und des Mutes willen!

Die digitale Version ist schon seit Oktober erhältlich. Ihr findet sie im Nintendo eShop auf eurer Nintendo Switch. Die Suchergebnisse in der Webansicht bei Nintendo spucken das Spiel irgendwie nicht aus. Die physische Version könnt ihr euch bei Funbox Media vorbestellen.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Waifu Discovered 2: Medieval Fantasy, Eastasiasoft