Cyberpunk 2077: Die kostenlose Testversion könnt ihr noch bis zum 15. März ausprobieren

Im Februar veröffentlichte CD Projekt RED die „Next-Gen-Versionen“ zu Cyberpunk 2077 und in diesem Zuge auch eine ausführliche Demo, mit der ihr das Spiel auf PS5 und Xbox Series insgesamt fünf Stunden lang anspielen könnt.

Genug Zeit also, um Cyberpunk 2077 nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich auszuprobieren. Die Testphase endet jedoch am 15. März 2022 um 17 Uhr MEZ. An diesem Wochenende habt ihr also noch einmal die Gelegenheit! Die Spielstände sind übertragbar.

Hast du die 5 Stunden erreicht, endet der Testzeitraum. Danach kannst du überlegen, ob du dir die Vollversion holen möchtest … oder eben nicht. Entscheidest du dich, das komplette Spiel zu kaufen, wird der Speicherstand aus der kostenlosen Testversion übertragen; du kannst dein Abenteuer in Night City also direkt fortsetzen.

Auf PlayStation ist für die Demo ein PS-Plus-Abo notwendig. Cyberpunk 2077 ist am 10. Dezember 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PCs erschienen. BesitzerInnen können auf die neue Generation upgraden und Spielstände übernehmen.

Bildmaterial: Cyberpunk 2077, Bandai Namco, CD Projekt RED