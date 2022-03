Ukraine: Frogwares gibt Einblicke in Arbeit und kündigt Sherlock Holmes für Switch an

Frogwares hat heute eine Nintendo-Switch-Umsetzung von Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter angekündigt. Das ist insofern bemerkenswert, als Frogwares sein Hauptquartier in Kiew, Ukraine hat. Viele fragen sich, wie das überhaupt geht. Deshalb gibt Frogwares heute auch einige Einblicke in die aktuelle Arbeit.

„Wir müssen das Studio am Leben erhalten und nach besten Kräften arbeiten, jetzt mehr denn je. Von niemandem im Team wird erwartet, dass er arbeitet, nur von denen, die es können und wollen“, verspricht Wael Amr, CEO von Frogwares.

„Einige aus dem Team haben sich als Vollzeit-Freiwillige an den humanitären Bemühungen im ganzen Land beteiligt. Andere haben sich den Verteidigungskräften angeschlossen. Die übrigen befinden sich an verschiedenen, sichereren Orten im Ausland oder im Land und haben sich bereit erklärt, aus der Ferne zu arbeiten. Und wir bezahlen all diese Menschen im Team weiterhin. Diejenigen, die kämpfen oder sich freiwillig melden, werden am Ende des Krieges einen Platz im Team erhalten“, sagt Amr weiter.

Das ursprünglich 2016 veröffentlichte Sherlock-Abenteuer soll schon am 7. April 2022 für Nintendo Switch erscheinen. The Devil’s Daughter gehört allerdings zu den weniger gut aufgenommenen Spielen der Reihe und steht bei einem OpenCritic-Score von 65.

Etwas Dunkles und Unheimliches hält London in Atem und ist auch Sherlocks eigenem Leben sehr nahegekommen. Ist es nur Schall und Rauch von gerissenen Gaunern oder ist wirklich etwas Übernatürliches im Spiel? Bei jedem Fall müssen Sie die richtige Balance zwischen Logik, Bauchgefühl, Moral und Aberglauben finden. Spüren Sie das Böse in den dunkelsten Ecken Londons und der menschlichen Seele auf, sei es aus dieser oder einer anderen Welt.

29,99 Euro wird die Switch-Version kosten und bisher ist nur eine digitale Veröffentlichung geplant. Vorbesteller erhalten 15 % Rabatt und wer The Sinking City oder Crimes and Punishments bereits vorweisen kann, erhält weitere 10 % Rabatt.

Bildmaterial: Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter, Frogwares