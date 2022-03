Niantic nutzt Pokémon GO in Japan, um Fans zum Blutspenden zu animieren

Niantic nutzt die Beliebtheit von Pokémon Go in Japan, um zum Blutspenden aufzurufen. Im Rahmen einer Aktion in der Region Koshinetsu arbeitet man mit dem Japanischen Roten Kreuz zusammen und macht Blutspende-Stationen zu PokéStops.

An diesen speziellen PokéStops können TrainerInnen besondere Geschenke erhalten, die mit Chaneira in Verbindung stehen. Chaneira ist auch das Pokémon von Schwester Joy, die in vielen Spielen eure Pokémon im Pokémon-Center heilt.

45 Stationen nehmen demnach zunächst an dieser Aktion teil. Welche Items es an den PokéStops genau gibt, geht aus der Ankündigung nicht hervor. Aber das ist durchaus etwas, was doch mal sinnvoll ist, oder?

via Eurogamer, Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company, Niantic