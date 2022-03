The Quarry lädt euch im Juni in ein fürchterliches Ferienlager ein

Wie versprochen hat 2K heute das neue Spiel von Supermassive Games (Until Dawn) vorgestellt: The Quarry. Das Teenie-Horror-Abenteuer wird am 10. Juni 2022 für PlayStation, Xbox und PCs erscheinen.

The Quarry wird ein narratives Spiel sein, in dem eure Entscheidungen im Großen und Kleinen einen Einfluss auf das Spielgeschehen nehmen. Der Cast setzt sich aus Hollywood-Größen und anderen Promis zusammen, darunter David Arquette (Scream), Ariel Winter (Modern Family), Justice Smith (Jurassic World), Brenda Song (Dollface), Lance Henriksen (Aliens), Lin Shaye (A Nightmare on Elm Street) und weitere.

Als die Sonne am letzten Tag des Sommercamps untergeht, wollen die BetreuerInnen von Hackett’s Quarry noch mal richtig feiern. Keine Kinder. Keine Erwachsenen. Keine Regeln. Und dann geht auf einmal alles ganz schnell… Aus dem Partyplan der Teenager wird eine unvorhersehbare Nacht des Grauens, als blutbeschmierte Einheimische und etwas viel, viel Schlimmeres Jagd auf sie machen. Aus Scherzen und Flirts entwickeln sich Entscheidungen, in denen es um Leben oder Tod geht, während sich Beziehungen bilden oder unter diesem unvorstellbaren Druck zerbrechen.

In jede der neun Rollen wird man dabei schlüpfen. „The Quarry schlägt mit einem wirklich emotionalen Teenie-Horror-Erlebnis neue Wege hinsichtlich interaktiver Erzählkunst und Technologie ein“, so Director Will Byles. „Ich bin schon sehr gespannt, wie die SpielerInnen sich im Spiel entscheiden, wen sie retten und wen sie opfern werden!“

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: The Quarry, 2K Games, Supermassive Games