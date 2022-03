Hogwarts Legacy erhält am Donnerstag eine eigene State of Play

Nach einem Fokus auf Japan in der letzten Woche kehrt die State of Play von Sony schon wieder zurück. Am 17. März um 22 Uhr geht es voll und ganz um Hogwarts Legacy. Das mit Spannung erwartete Projekt hat man länger nicht mehr gesehen, soll aber noch in diesem Jahr erscheinen. Das war zumindest der letzte Stand, in der aktuellen Ankündigung ist davon keine Rede. Die Ausstrahlung bei Twitch oder YouTube bietet eine Länge von etwa 20 Minuten, davon 14 Minuten Gameplay.

Ursprünglich hätte Hogwarts Legacy bereits 2021 erscheinen sollen. Warner Bros. Games will damit das Harry-Potter-Universum als Open-World-Action-RPG umsetzen. SpielerInnen schlüpfen dann in die Rolle eines Schülers an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Dort erleben sie eine „ungeschriebene Geschichte“ und begeben sich auf die gefährliche Reise, um die Wahrheit der Zauberwelt aufzudecken. Durch klassische RPG-Gameplay-Elemente will man SpielerInnen viel Freiheit bei der Entwicklung des Charakters geben. Ihr könnt Zaubersprüche meistern, Tränke brauen und Tierwesen bändigen.

„Es ist eine absolute Ehre, an einer so legendären Reihe mitzuwirken, und das Team hat sich mit vollem Einsatz bemüht, ein authentisches Zauberwelt-Erlebnis zu bieten, das sowohl Harry-Potter-Fans als auch Rollenspielfans Spaß macht“, sagte John Blackburn, Studioleiter von Avalanche, bei der Ankündigung. „Hogwarts Legacy ist so besonders, weil es den Spielern erlaubt, in eine völlig neue Story einzutauchen, die voller komplexer Charaktere und natürlich voller Magie steckt.“

Hogwarts Legacy ist für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series sowie PCs angekündigt.

