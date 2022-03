Resident Evil: Mehrere Teile der Serie erscheinen hochpoliert für PS5 und Xbox Series

Capcom hat Resident Evil 2, Resident Evil 3 und Resident Evil 7 biohazard für eine Veröffentlichung in diesem Jahr für PlayStation 5 und Xbox Series angekündigt. Die drei Spiele, allesamt mit der RE-Engine entwickelt, sollen dann über Features wie Raytracing, hohe Framerate und 3D-Audio verfügen.

Auf PlayStation 5 bieten alle drei Titel darüber hinaus haptisches Feedback und adaptive Auslöser dank des DualSense. SpielerInnen, welche die Spiele bereits auf PS4 oder Xbox One erworben haben, können ein kostenloses Upgrade herunterladen. Einen Upgrade-Patch wird es auch für PC-SpielerInnen geben.

Capcom hat die Resident-Evil-Serie in den letzten Jahren wieder auf den Erfolgsweg geführt. Seit Resident Evil 7 und den Remakes der frühen Teile der Serie geht auch die Formkurve bei den Fans wieder nach oben. Das zeigt sich nicht nur in den Verkaufszahlen, sondern auch in neuen Projekten.

Die Film-Projekte sind dabei allerdings so durchwachsen wie einst Resident Evil. Nach Resident Evil: Infinite Darkness und dem gemischt aufgenommenen neuen Kino-Streifen Resident Evil: Welcome to Raccoon City ruhen die Hoffnungen der Resident-Evil-Fans auf der kommenden Live-Action-Serie von Netflix.

Bildmaterial: Resident Evil 3, Capcom / M-Two