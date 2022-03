Forspoken meldet sich mit einem actionreichen Trailer bei der State of Play zurück

Trotz der Verschiebung von Forspoken präsentierte sich das Action-RPG heute schon mit einem neuen Gameplay-Video und bei State of Play schob Square Enix einen actionreichen „Worlds Collide“-Trailer nach.

Man hat mit Forspoken Marketing-technisch noch etwas aufzuholen und heute hat man wohl damit begonnen. Bis zum 11. Oktober 2022 bleibt nun Zeit, denn das ist der neue Veröffentlichungstermin.

Im neuen Trailer sehen wir, mit welchen wilden Bestien es die scheinbar normale New Yorkerin und Protagonistin Frey Holland in Athia zu tun bekommt. Athia wird vom „Bruch“ verwüstet, einer schleichenden Verderbnis, die alles, was ihr in die Quere kommt, in eine jeweils verzerrte, blutrünstige Version davon transformiert.

Keine guten Voraussetzungen. Zum Glück erlangt Frey auch ein paar nützliche Kräfte, mit denen ihr euch im Trailer vertraut machen könne. Aber: „Frey ist kein Übermensch – sie muss schnell und mobil sein und Angriffen aus dem Weg gehen, wann immer sie kann“, heißt es. Dabei helfen ihr die magischen Parkour-Fähigkeiten.

Entwickelt wird Forspoken von Luminous Productions. Das Studio wurde erst 2018 gegründet, zunächst unter der Leitung von Hajime Tabata, der sich jedoch später zurückzog. Die Macher verfolgen den Anspruch, die „hochwertigste Grafik in einem Open-World-Spiel“ zu bieten.

Der neue Trailer:

Neues Gameplay:

