Starfield: Neue Gesprächsrunde der Macher gibt weitere Einblicke

In der zweiten Episode von „Into the Starfield“ wendet sich Bethesda an alle Wanderer. Das über fünf Minuten lange Video zeigt wieder viele Perspektiven auf, viele Visionen und Absichten. Auf Gameplay wartet ihr allerdings auch diesmal vergebens. Dabei soll Starfield im November 2022 erscheinen.

Diesmal geht es um die riesige Welt, die Bethesda mit Starfield erschaffen will. Und in dieser Welt sollt ihr nicht etwa nur „spielen“, sondern in dieser Welt „leben“. „Wir erschaffen nicht nur RPGs, sondern Simulationen“, glaubt Design Director Emil Pagliarulo, der in dieser Gesprächsrunde mit Lead Quest Designer Will Shen, Lead Artist Istvan Pely und Game Director Todd Howard diskutiert.

Starfield erscheint am 11. November 2022 für Xbox und PCs.

Starfield ist das erste neue Universum von Bethesda Game Studios in 25 Jahren – im wahrsten Sinne des Wortes. In diesem Next-Gen-RPG von den preisgekrönten Machern von The Elder Scrolls V: Skyrim und Fallout 4 reisen Sie zu den Sternen. Erstellen Sie einen Charakter ganz nach Ihrer Vorstellung und erkunden Sie in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die größte Frage der Menschheit.

Nicht weniger als das.

Episode 2: Für alle Wanderer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Starfield, Bethesda