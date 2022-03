Sonntagsfrage: Welches Unternehmen sollte Nintendo aufkaufen?

Heute machen wir mal ein kleines Gedankenexperiment. Denn in den letzten Monaten haben Sony und Microsoft ordentlich eingekauft. Mit dem bereits abgeschlossen Kauf von Bethesda und kürzlichen Kauf von Activision Blizzard möchte das Unternehmen sein Spieleportfolio ordentlich aufpolieren. Anschließend folgte Sony mit dem Kauf von Bungie. Sollte Nintendo nun nachziehen? Ja, das sollten sie! Zumindest in dem heutigen Gedankenexperiment.

Doch welches Entwicklerstudio sollte sich Nintendo schnappen? Wie wäre es mit Square Enix. Warum sollten die Hauptreihe von Final Fantasy nicht vorerst nur auf PlayStation erscheinen? Auf der Switch wäre es doch optimal. Gleiches gilt für die JRPG-Klassiker von Dragon Quest. Und apropos JRPGs: Nintendo könnte sich Atlus sicherlich auch leisten. Dann würde die Persona-Reihe endlich auf ihren Konsolen erscheinen.

Eventuell würde es Nintendo auch schaffen Konami wieder auf die Spur zu bringen. Immerhin besitzt das Unternehmen so einige Marken, zu denen wir in den letzten Jahren nichts mehr gesehen haben. Unter Umständen habt ihr ein komplett anderes Entwicklerstudio auf dem Schirm, welches gut zu Nintendo passt. Dann schreibt es uns in den Kommentarbereich!

