Pokémon-Sammelkartenspiel: Neue Erweiterung „Time Gazer“ und „Space Juggler“ angekündigt

Kurz nach der Veröffentlichung von „Strahlende Sterne“ steht auch schon die nächste Erweiterung zum Pokémon-Sammelkartenspiel an. Bislang nur für Japan kündigte The Pokémon Company die zehnte Erweiterung der Schwert-Schild-Generation an.

„Time Gazer“ und „Space Juggler“ werden schon am 4. April 2022 in Japan erscheinen und auch Pokémon und Charaktere aus der Hisui-Region bieten. Dialga und Palkia sind die Pokémon-Köpfe der Erweiterung. Das Dual-Set soll 67 Karten bieten.

Erst seit dem 25. Februar ist die neue Erweiterung „Schwert & Schild – Strahlende Sterne“ hierzulande erhältlich. Bei myCollectibles bekommt ihr einen Display* mit 18 Boostern recht günstig. Im Sommer steht eine Erweiterung auf dem Plan, in der es um das nach wie vor populäre Pokémon GO geht.

Wollt ihr das Sammelkartenspiel erlernen? Dann könnt ihr das im wahrsten Sinne des Wortes spielerisch tun: Mit der Pokémon-Kampfakademie, die wir hier vorgestellt haben.

via Bisafans, Serebii, Bildmaterial: The Pokémon Company