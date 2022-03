Neuer Trailer zu Prinny Presents NIS Classics Vol. 2 stellt euch ZHP näher vor

NIS America hat einen neuen Trailer zu Prinny Presents NIS Classics Vol. 2 veröffentlicht, das am 13. Mai für Nintendo Switch hierzulande erscheinen wird. Auch eine Steam-Veröffentlichung ist geplant. Für Nintendo Switch gibt es auch diesmal eine Handelsversion, die ihr bereits vorbestellen* könnt.

In der zweiten Klassiker-Sammlung befinden sich die Titel Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound sowie ZHP: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman. Nachdem man uns zuletzt Makai Kingdom vorgestellt hatte, ist heute ZHP an der Reihe. Im NISA Europe Online Store findet ihr eine Limited Edition und eine Deluxe Edition.

So führt euch NIS America (erneut) in die beiden Games ein:

Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound handelt von Lord Zetta, einem Meister der taktischen Kriegsführung, der die Unterwelt zurückerobern möchte – als Buch. Mit gerissenen Strategien, ultramächtiger Magie und einer breiten Palette verrückter, tödlicher Waffen versucht Lord Zetta, die Kontrolle über die Länder seiner Feinde zu erlangen. Wenn der Durst nach neuen Ländereien noch nicht gestillt wurde, geht es direkt mit ZHP: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman weiter. Der Titel bietet ein ultimatives System zur Charakteranpassung, mit dem Charaktere von den Zehen bis zur Nase individualisiert werden können! Die Charaktere können nicht nur Feinde in die Flucht schlagen, sondern auch einen Stützpunkt errichten.

Die beiden RPG-Klassiker werden nicht nur neu aufgelegt, sondern geben auch ihr Debüt auf einer Nintendo-Plattform. Makai Kingdom erschien ursprünglich nämlich für PlayStation 2 und ZHP: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman ist ein PSP-Spiel aus dem Jahre 2010. Die Neuauflagen bieten englische Texte sowie englische und japanische Sprachausgabe.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Prinny Presents NIS Classics Vol. 2, NIS America, Nippon Ichi Software