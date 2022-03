JRPG-Aktion bei Steam: Das sind die besten Angebote der Sale-Aktion

Steam hat den „JRPG-Sale“ gestartet. Bis zum 21. März 2022 um 18 Uhr CET bekommt ihr JRPGs (und vieles, was irgendwie damit zu tun hat) zu reduzierten Preisen. Über 900 Spiele sind Teil der Aktion, ihr mögt also vielleicht eine kleine Vorauswahl haben.

Für Spiele wie Monster Hunter Rise, Monster Hunter World, Devil May Cry 5, Resident Evil 3 und viele weitere Games hat SteamDB den bisher niedrigsten Preis notiert. Auch die Utawarerumono-Spiele Mask of Truth und Mask of Deception gab es noch nie so günstig.

Eine Auswahl der besten Schnäppchen:

Edge of Eternity für 16,49 Euro

Ys VIII: Lacrimosa of Dana für 21,99 Euro

Valkyrie Chronicles 4 für 9,99 Euro

Yakuza 6: The Song of Life für 12,99 Euro

Trails in the Sky für 7,99 Euro

Dark Deity für 12,59 Euro

Tokyo Xanadu eX+ für 10,99 Euro

Dragon Star Varnir für 10,19 Euro

Ys I & II Chronicles+ für 3,59 Euro

Cosmic Star Heroine für 1,49 Euro

Auf der Aktionsseite könnt ihr übrigens nach Klassikern, 3D- oder 2D-Optik, Pixelart-Stil und Rundenbasiert vorsortieren, falls ihr eure Interessen darauf beschränken könnt. Wenn ihr eine Stunde Zeit habt, könnt ihr außerdem gemeinsam mit Gregor durch den Sale stöbern.

Bildmaterial: Steam