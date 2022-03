Famitsu Dengeki Awards 2021 küren Monster Hunter Rise zum Game of the Year

Die Famitsu hat die Gewinner der Famitsu Dengeki Awards 2021 verkündet. Die Nominierten wurden zuvor von der japanischen Öffentlichkeit abgestimmt und festgelegt. Game of the Year wurde Capcoms Monster Hunter Rise, außerdem gewann es noch den Preis als bestes Actionspiel.

Der Preis für den MVC – Most Valuable Creator ging an Masahiro Sakurai, den Erfinder von Nintendo-Ikone Kirby und Macher der Smash-Bros-Serie. Die Awards honorierten, neben den von den Fans gewählten Titeln, auch zahlreiche andere Spiele. In der Special-Award-Kategorie bekamen z. B. Inscryption oder Dungeon Explorers Preise.

Einen ganz eigenen Award erhielt das Mobile-Spiel Final Fantasy VII: The First Soldier, nämlich den als Lieblingsspiel der diesjährigen Moderatoren. Die Comedy-Gruppierung Magical Lovely benannte die Kategorie ganz einfach nach sich selbst: Magical Lovely Award.

Hier ist die Liste aller Gewinner 2021:

Game of the Year: Monster Hunter Rise

MVC – Most Valuable Creator: Masahiro Sakurai

Best Scenario: Lost Judgment

Best Graphics: Tales of Arise

Best Music: Uma Musume: Pretty Derby

Best Actor: Takuya Kimura als Takayuki Yagami in Lost Judgment

Best Voice Actor: Hitomi Ueda als Gold Ship in Uma Musume: Pretty Derby

Best Character: Gold Ship aus Uma Musume: Pretty Derby

Best Online Game: Final Fantasy XIV: Endwalker

Best Action: Monster Hunter Rise

Best Action Adventure: Metroid Dread

Best Adventure: Buddy Mission BOND

Best RPG: Tales of Arise

Best Indie Game: Hades

Best Rookie: Uma Musume: Pretty Derby

Best Esports Game: Apex Legends

Special Awards: Inscryption, Dungeon Explorers, Fantasian

Magical Lovely Award: Final Fantasy VII: The First Soldier

Interessant, oder? The Game Awards 2021 kürte im Dezember It Takes Two als das „Game of the Year“, während Monster Hunter Rise hier nicht einmal nominiert war. Bei Metroid Dread als bestes Action-Adventure war man sich hingegen einig, gleiches gilt für Tales of Arise als das beste RPG.

