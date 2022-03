Japanische Verkaufscharts: Elden Ring und Atelier Sophie 2 mischen die Spitze auf

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 21. bis zum 27. Februar 2022 liegen vor. Es war natürlich die Woche von Elden Ring, das in Japan mehrere Rekorde hinlegte.

Es ist der am häufigsten verkaufte FromSoftware-Titel in einer Verkaufswoche, der bisher am meisten verkaufte PS5-Titel und damit natürlich auch der am besten gestartete PS5-Titel. Kumuliert kommt Elden Ring auf über 278.000 Einheiten.

Mit Atelier Sophie 2 gab es einen weiteren Neueinsteiger, der sich kumuliert etwa 40.000 Mal verkaufen konnte. Auch ganz gut, aber für ganz oben reicht das in dieser Woche nicht.

[PS4] Elden Ring (FromSoftware, 02/25/22) – 188.490 (New) [PS5] Elden Ring (FromSoftware, 02/25/22) – 90.017 (New) [NSW] Pokémon-Legenden: Arceus (TPC, 01/28/22) – 60.754 (2.069.549) [PS4] Atelier Sophie 2 (Koei Tecmo Games, 02/24/22) – 22.104 (New) [NSW] Atelier Sophie 2 (Koei Tecmo Games, 02/24/22) – 18.912 (New) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 13.055 (4.456.087) [PS4] Horizon Forbidden West (SIE, 02/18/22) – 11.468 (59.944) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 9.851 (886.009) [NSW] Touken Ranbu Warriors (DMM Games, 02/17/22) – 9.731 (122.890) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 9.669 (4.783.316) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 9.271 (2.532.726) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 6.427 (7.196.312) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 6.037 (3.087.070) [NSW] Pokémon Sinnoh-Remakes (TPC, 11/19/21) – 5.607 (2.515.409) [PS5] Horizon Forbidden West (SIE, 02/18/22) – 5.350 (48.362) [NSW] Momotaro Dentetsu (Konami, 11/19/20) – 5.243 (2.607.374) [NSW] 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 4.791 (936.368) [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 4.363 (1.964.531) [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 4.028 (4.038.833) [NSW] Big Brain Academy: Brain vs. Brain (Nintendo, 12/03/21) – 3.973 (256.592)

Die Hardware-Charts:

Switch OLED Model – 32.670 (1.278.322) Switch – 24.867 (18.040.917) PlayStation 5 – 15.418 (1.188.101) Switch Lite – 12.695 (4.593.377) Xbox Series S – 3.687 (72.136) PS5 Digital – 1.614 (215.009) Xbox Series X – 598 (84.927) New 2DS XL (inkl. 2DS) – 511 (1.182.805) PlayStation 4 – 17 (7.819.342)

via Gematsu, Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware