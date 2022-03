Gotham Knights hat einen konkreten Veröffentlichungstermin erhalten

Warner Bros. hat die Veröffentlichung von Gotham Knights heute auf den 25. Oktober 2022 datiert. Ursprünglich sollte Gotham Knights schon 2021 erscheinen, doch daraus wurde bekanntlich nichts.

Außer dieser Bekanntgabe gibt es heute keinerlei Neuigkeiten zum Spiel. Wir zeigen euch unten deshalb noch einmal den letzten Story-Trailer, der die Hauptgegenspieler des Titels präsentiert.

Der Trailer führt zudem auch Oswald Cobblepot ein (auch bekannt als der Pinguin), der berüchtigte DC-Superschurke, der anscheinend wichtige Details hat über dieses allgegenwärtige stille Raubtier und die Bedrohung, die es für Gotham und seine neue Garde von DC-Superhelden darstellt – Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin werden sich für diesen neuen Feind wappnen müssen.

Das Spiel erzählt dabei eine originale Geschichte in DCs Batman-Universum und soll ein dynamisches und interaktives Gotham City bieten in dem – na klar – die Kriminalitätsrate in die Höhe geschnellt ist. Für spielerische Abwechslung sollen gleich vier Superhelden sorgen.

Der Story-Trailer:

