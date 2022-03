Get Even könnt ihr euch bei Bandai Namco jetzt komplett kostenlos abholen

Bandai Namco hat im hauseigenen EP!C-Store eine kleine Verschenkaktion gestartet. Ihr könnt euch dort jetzt für eine kostenlose Verteilung von Get Even registrieren.

Meldet euch zwischen dem 18. und dem 21. März für die Aktion an und ihr bekommt am Ende der Aktion einen digitalen Code zugeschickt. Bedingungen: Ihr müsst natürlich einerseits ein E!PC-Konto haben, andererseits auch bereit sein, es mit Steam zu verknüpfen. Dann seid ihr dabei.

Das Psycho-Thriller-Spiel Get Even wartet mit einem unkonventionellen Gameplay auf, das durch seinen auserlesenen Soundtrack aus der Feder des IFMCA-Award-Gewinners Olivier Derivière noch weiter verbessert wird. Gesteigert wird die Erfahrung des Mystery-Adventures noch durch das von Iain Sharkey und Stephen Long geschriebene, außergewöhnliche Szenario, in dem der Spieler immer wieder emotionale Entscheidungen treffen muss. Vervollständigt wird die antreibende Atmosphäre durch die innovative Auro-3D-Technologie von Auro Technologies, die eine ultrarealistische Soundkulisse der Umgebung ermöglicht.

Bildmaterial: Get Even, Bandai Namco, The Farm 51