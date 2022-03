Fullmetal Alchemist Mobile mit neuem Trailer und einer Beta-Phase

Square Enix hat zu Fullmetal Alchemist Mobile für iOS und Android einen zweiten Trailer veröffentlicht. Zudem kündigte man einen Closed-Beta-Test an, anmelden kann man sich bis am 22. März. Getestet wird dann vom 31. März bis am 8. April – allerdings kommen nur 6.000 Spieler zum Zug.

Das Spiel wird free-to-play mit Mikrotransaktionen und soll den 20. Geburtstag von Fullmetal Alchemist feiern. Für den Westen gibt es noch keine Ankündigung. In Fullmetal Alchemist Mobile soll man die originale Geschichte erleben können. Grafisch setzt man auf 3D. Auch die Kampfszenen sollen nicht zu kurz kommen.

Fullmetal Alchemist Mobile soll in Japan noch im Sommer erscheinen.

via Gematsu, Bildmaterial: Fullmetal Alchemist Mobile, Square Enix