Final Fantasy Game Music: Mehrfach verschobenes Konzert findet am 17. März statt

Das Frühjahr klopft an und so tun es die Videospielkonzerte. Wer sich traut und ein Ticket hat, kann schon am 17. März in Ludwigshafen wieder Final-Fantasy-Musik hören. Dirigent Eckehard Stier führt dann durch ein Programm rund um Musik von Nobuo Uematsu und Yoko Shimomura. Am Klavier spielt Kai Adomeit.

Das Programm:

Nobuo Uematsu Symphonic Odysseys, daraus: Opening Fanfare

Symphonic Odysseys, daraus: Opening Fanfare Yoko Shimomura Final Fantasy XV. In the Shadow of the Crystal

Final Fantasy XV. In the Shadow of the Crystal Yoko Shimomura Fantasy I: Kingdom Hearts. Symphonic Fantasies Tokyo

Fantasy I: Kingdom Hearts. Symphonic Fantasies Tokyo Nobuo Uematsu Final Fantasy VII. Sinfonie in drei Sätzen „Final Symphony 1“

Mit „In the Shadow of the Crystal“ gibt es sogar eine deutsche Erstaufführung. Die Tickets sind ausverkauft. Das Konzert wurde bereits zweimal verschoben und wird am 17. März im wahrsten Sinne des Wortes über die Bühne gebracht.

Die Tickets behielten ihre Gültigkeit. Das Konzert findet nicht, wie ursprünglich geplant, im BASF-Feierabendhaus statt, sondern im Pfalzbau Ludwigshafen.

Bildmaterial: staatsphilharmonie.de