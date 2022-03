Eastward erscheint auch im Westen physisch für Nintendo Switch

Die Händlerspatzen pfiffen es bereits von den Dächern: Der schöne Indie-Hit Eastward scheint auch im Westen eine Handelsversion zu bekommen. Bei Walmart in den USA war Eastward für Nintendo Switch bereits gelistet, auch der dänische Coolshop nahm schon Bestellungen an, wie Nerdy Deals kürzlich berichtete.

Seit heute listet nun auch Amazon Eastward für Nintendo Switch und nimmt Vorbestellungen entgegen. Publisher der Handelsversion ist demnach Skybound, eine Bestätigung des Publishers steht aber noch aus. 35,99 Euro möchte Amazon für das haptische Erlebnis.

Schon jetzt gibt in Asien eine Handelsversion, die ihr bei Play-Asia* findet. Sie bietet ebenfalls schon englische Texte. Inzwischen ist auch einen deutscher Sprachpatch angekündigt. Vom Import könnt ihr jetzt natürlich absehen, wenn es in Bälde eine europäische Handelsversion gibt. Amazon sieht eine Veröffentlichung für den 24. Mai vor, die natürlich erst noch bestätigt werden muss.

Post-apokalyptische Pixel

Die Entwicklung des Titels begann mit einem dreiköpfigen Team und einer eigenen Engine. Als Inspiration dienten die post-apokalyptischen Pixel-Designs des Künstlers Hong Moran, Mother, die Serie The Legend of Zelda und ältere Anime-Styles. Man setzte sich als Ziel, ein Rollenspiel zu erschaffen, welches von der Handlung getrieben ist und dezente Sci-Fi-Elemente beinhaltet.

Eastward spielt in einer Welt, in der die menschliche Population auf einem Rekordtief liegt und die Gesellschaft langsam beginnt zu zerfallen. Man schlüpft in die Haut des hart arbeitenden Gräbers John, der das mysteriöse Mädchen Sam durch gefährliche, verfallene Städte mit seltsamen Monstern und Menschen führen muss.

Der Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Eastward, Chucklefish, Pixpil