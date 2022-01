Eastward: Der beliebte Indie-Titel erscheint bald mit deutscher Lokalisierung

Nicht immer ist ein gutaussehendes Spiel auch gut, aber Eastward konnte halten, was es versprach. Der optisch beeindruckende Pixel-Indie steht bei 80 Punkten bei OpenCritic und auch unser Review lobt das Spiel.

Schade nicht nur, dass die Handelsversion* nur umständlich aus Asien importiert werden kann. An einer westlichen Handelsversion arbeitet derzeit iam8bit. Schade auch, dass das Spiel bislang nur englischsprachig verfügbar ist. Letzteres ändert sich aber bald.

Wie Publisher Chucklefish bei Steam bekannt gibt, wird Eastward neben einer spanischen bald auch eine deutsche Lokalisierung bieten. Neues Jahr, neue Sprachen! „Wenn alles nach Plan läuft, sollten die Übersetzungs-Patches gegen Ende des 1. Quartals 2022 erscheinen. Danke an das famose Lokalisierungsteam von Riotloc, das sich dieser Aufgabe angenommen hat“, heißt es.

Post-apokalyptische Pixel

Die Entwicklung des Titels begann mit einem dreiköpfigen Team und einer eigenen Engine. Als Inspiration dienten die post-apokalyptischen Pixel-Designs des Künstlers Hong Moran, Mother, die Serie The Legend of Zelda und ältere Anime-Styles. Man setzte sich als Ziel, ein Rollenspiel zu erschaffen, welches von der Handlung getrieben ist und dezente Sci-Fi-Elemente beinhaltet.

Eastward spielt in einer Welt, in der die menschliche Population auf einem Rekordtief liegt und die Gesellschaft langsam beginnt zu zerfallen. Man schlüpft in die Haut des hart arbeitenden Gräbers John, der das mysteriöse Mädchen Sam durch gefährliche, verfallene Städte mit seltsamen Monstern und Menschen führen muss.

Bildmaterial: Eastward, Chucklefish, Pixpil