Coral Island lässt euch das Farm-Leben auf einer tropischen Insel genießen

Das Faming-Genre ist vielfältig und mit Coral Island soll es bald einen weiteren Eintrag erhalten. Das Spiel wurde schon vor geraumer Zeit bei Kickstarter finanziert und soll dank des Erreichens eines Stretch-Goals auch für Nintendo Switch erscheinen.

Nun haben die Macher von Stairway Games mit Humble Games auch noch tatkräftige Publisher-Unterstützung gefunden. Humble Games nutzte die Gelegenheit, um den folgenden neuen Trailer zu veröffentlichen.

Das Farm-Leben auf einer tropischen Insel

Was ist also Coral Island? Die Farming-Simulation sieht sich von Klassikern inspiriert – natürlich. An den Schwerpunkten ändert sich nichts. Baut Getreide an, pflegt eure Tiere und baut Freundschaften zu den Inselbewohnern auf. Das Erlebnis möchte man insgesamt moderner und integrativer gestalten. Umweltbewusstsein soll ebenso ein hohes Gut im Spiel werden, genauso wie eine große Anzahl verschiedener und bunter Charaktere.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Coral Island, Humble Games, Stairway Games